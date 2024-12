Todas as ocorrências foram registradas na 90ª DP (Barra Mansa) - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/12/2024 20:34

Barra Mansa - Três ações da Polícia Militar, realizadas ao longo desta quarta-feira (18), resultaram na prisão de quatro suspeitos de tráfico de drogas, além da apreensão de um revólver calibre 38, com numeração raspada, e drogas.

No bairro Ano Bom, por volta das 10h50, denúncias levaram os policiais a abordarem dois suspeitos na Avenida Presidente Kennedy. Durante a abordagem, foram encontrados 16 cigarros de maconha; 100 pedras de crack; 49 pinos de cocaína; quatro tabletes médios de maconha, um sacolé da mesma droga; sete frascos de “cheirinho da loló”; duas folhas com anotações do tráfico e um celular. Um dos detidos também possuía mandado de prisão por homicídio.

Já às 11h50, na Vila Maria, uma operação conjunta com a Polícia Civil resultou na captura de outro suspeito, conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito foi detido às margens do Rio Paraíba do Sul, enquanto tentava escapar da abordagem policial. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada, cinco munições intactas e um celular.

Mais tarde, às 13h15, no bairro Roberto Silveira, um quarto suspeito foi flagrado em posse de 14 pinos de cocaína, 13 trouxinhas de maconha e uma quantia em dinheiro. A abordagem ocorreu após uma nova denúncia, segundo a Polícia Militar “reforçando a importância da colaboração da comunidade no enfrentamento ao crime”.

Todas as ocorrências foram registradas na 90ª Delegacia da Polícia Civil (Barra Mansa).