Via atrai pessoas que fazem caminhadas, passeiam com cães ou utilizam para exercícios físicosChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 16/12/2024 19:47

Barra Mansa - A nova avenida do Pátio de Manobras, que fica no Centro, próximo à Rua José Martorano até o Córrego da Cotiara, se transformou em uma extensa área de lazer e prática esportiva. A via vem atraindo muitas pessoas que fazem caminhadas, passeiam com cães, com a família ou utilizam para praticar exercícios físicos.

Recentemente, o local foi liberado para o trânsito de veículos, mas segue fechado em horários especiais para manter o lazer da população. A via fica fechada de segunda a sexta-feira, após às 19h; aos sábados depois de 14h; e nos domingos ao longo de todo o dia.

Morador do bairro Saudade, Iago Soarez é um frequentador assíduo da nova avenida e constantemente anda de bicicleta pela via. “Gosto de pedalar na nova avenida. É um espaço amplo que ficou muito bom para que o público utilize, seja para caminhar, correr ou andar de bicicleta. O exercício faz muito bem para a saúde e essa nova avenida veio para atender as pessoas que curtem se movimentar. Ela contempla desde os mais novos, mas também tem idosos que usam para caminhada”, ressaltou Iago, acrescentando ainda as melhorias que a via trouxe para a mobilidade urbana na região central.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, destacou que a criação da nova avenida impactou positivamente no cotidiano dos munícipes. “Essa via está dando uma nova cara para o Centro da cidade, impactando positivamente na mobilidade urbana. Além disso, é de fácil acesso para o cidadão que pode usufruir da nova avenida durante períodos do dia em que são permitidas as práticas de caminhadas ou demais exercícios físicos”, comunicou.