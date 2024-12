Uma das vias contempladas é a Rua Maria Luísa Gonzaga, no bairro Ano Bom - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 16/12/2024 19:14

Barra Mansa - O trabalho de asfaltamento de ruas continua a todo vapor em Barra Mansa. As ações fazem parte de um pacote de obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que vai pavimentar, no total, 127 ruas, abrangendo mais de 20 bairros da cidade.

Uma das vias contempladas é a Rua Maria Luísa Gonzaga, no bairro Ano Bom, onde fica situado o Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable. Nesta segunda-feira (16), foi realizado trabalho de fixação da massa asfáltica, que é uma das etapas finais do asfaltamento.



Dentre as localidades que recebem a nova pavimentação estão: Vista Alegre; Vila Nova; Vila Brígida; Saudade; Ano Bom; Vila Maria; Santa Clara; Goiabal; Jardim Marajoara; São Pedro; Nova Esperança; Mangueira; Moinho de Vento; Santa Rita de Cássia; Estamparia; Vila Independência; Getúlio Vargas; Santa Rosa; Vila Coringa; São Genaro; São Domingos; Roselândia; Paraíso; Verbo Divino; Siderlândia; entre outras.



O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, destacou a continuidade dos trabalhos em diversos bairros e agradeceu ao governador Cláudio Castro pela atenção prestada ao município. “São muitas ruas asfaltadas pela cidade toda, um contrato extenso, que está em andamento, com recursos garantidos para seguirem em frente. Tenho certeza que Barra Mansa nunca avançou tanto. Sou muito grato ao governador Cláudio Castro pelo zelo com nosso município”, frisou Drable.