Beneficiários devem ficar atentos à atualização para evitar bloqueio de benefícios sociais - Divulgação/CCS PMBM

Beneficiários devem ficar atentos à atualização para evitar bloqueio de benefícios sociais Divulgação/CCS PMBM

Publicado 13/12/2024 18:02

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, alerta os munícipes que são beneficiários do programa social BPC (Benefício de Prestação Continuada) a manterem em dia os dados cadastrais no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O BPC é um benefício assistencial que oferece o valor de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem baixa renda. Para ser elegível, a renda per capita da família deve ser inferior a um quarto do salário mínimo.

De acordo com a coordenadora do CadÚnico, Celina Porte, o beneficiário deve ficar atento à atualização para evitar o bloqueio. "A garantia para que essas pessoas continuem a receber o BPC, é procurar o Cras mais próximo para atualizar seus dados e evitar que sejam excluídos. Algumas famílias se encontram com o cadastro desatualizado a mais de 48 meses, então é essencial que as mesmas realizem a atualização ou então a inclusão novamente no Cadastro Único, levando a documentação de todos que residam na família", disse Celina, acrescentando que o munícipe também pode entrar em contato com o telefone 135 para solicitar a reativação do benefício.

O secretário da Pasta, Fanuel Fernando, explicou que o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas) é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção. "É uma iniciativa do Governo Federal, através do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a fim de assegurar a proteção aos necessitados que não são abarcados pela previdência social. É fundamental que os munícipes atualizem seus dados para garantir o benefício e evitar transtornos", frisou.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa atende pelo telefone (24) 3020-0272. A sede está localizada na Rua Oscar da Silva Marins, nº 252, no Centro. Já o telefone do CadÚnico é o (24) 2106-3445.