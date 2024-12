Reunião debateu ações de segurança nas propriedades rurais, fortalecendo o elo entre produtores e corporação - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/12/2024 16:09

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, realizou nesta quarta-feira (11), um encontro com o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Moisés Pinheiro Sardenberg.

A reunião foi no Parque de Saudade e debateu ações de segurança nas propriedades rurais, buscando fortalecer o elo entre os produtores e a corporação. Também foi abordado o trabalho feito pelo Programa de Patrulha Rural realizado pela Polícia Militar (Pamesp) que, em 2024, completou três anos de funcionamento.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, destacou que a pasta está aberta ao diálogo com a Polícia Militar ressaltando o valor desta aproximação. “Encontros como este são muito importantes para estreitar o nosso relacionamento com a PM que realiza um trabalho essencial nas áreas rurais. Nos colocamos à disposição para seguir com este serviço que visa o melhor para o homem do campo”, afirmou.

O comandante do 28º Batalhão, Moisés Pinheiro Sardenberg, frisou a importância de ações que são feitas através da união com o poder público. “É sempre oportuno essas reuniões porque podemos elucidar para os presentes o serviço exercido pelo 28º Batalhão, como, por exemplo, o Programa de Patrulha Rural que transita em diferentes distritos de Barra Mansa”, ressaltou.

O evento também contou com a parceria da Associação Comercial Industrial e Agro Pastoril de Barra Mansa (Aciap-BM), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), do Sindicato Rural de Barra Mansa e da Cooperativa Agropecuária de Barra Mansa.