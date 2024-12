Pazuello é membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados - Divulgação

Barra Mansa - O deputado federal General Pazuello participará de uma palestra sobre Segurança Pública na Câmara de Vereadores de Barra Mansa, atendendo ao convite da vereadora reeleita Cristina Magno (PL) e do presidente da Câmara, vereador Paulo Sandro. O evento ocorre em resposta aos últimos acontecimentos na cidade e ao aumento da criminalidade local. A palestra será realizada no plenário da Câmara, na próxima sexta-feira (13), às 11h, e será aberta ao público.

Na ocasião, Pazuello, que é membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, apresentará Projetos de Lei que visam ao endurecimento da legislação. A apresentação contará com o apoio técnico do Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Eduardo Paes.

Os projetos foram desenvolvidos pelo Grupo de Estudos de Segurança Pública (GESP), que é composto por membros das três esferas da Comissão de Segurança Pública, representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), integrantes do MPRJ e advogados especializados. O evento promete ser um momento relevante para o debate de soluções efetivas no combate à violência e à criminalidade.