Encontro foi na sede da secretaria, na Rua Oscar da Silva Marins, no Centro - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 06/12/2024 16:14

Barra Mansa - Na manhã desta quinta-feira (5), a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos recebeu membros da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) para firmar uma parceria entre a Pasta e o Exército Brasileiro. O encontro aconteceu na sede da secretaria, localizada na Rua Oscar da Silva Marins, no Centro.

Participaram da reunião o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, a diretora da Proteção Básica, Cátia Batista de Souza, o diretor de Proteção Social Especial, Thyago Felix e integrantes da Aman, entre eles, o Coronel Sousa Neto e assistente social da Seção de Assistência Social da Guarnição de Resende (SAS Gu Red), Thalyta Medeiros.

A diretora da Proteção Básica, Cátia Batista de Souza, ressaltou os benefícios da parceria. “Através deste elo com as forças do Exército, diversos serviços sociais podem ser potencializados. Ficamos gratos pela prontidão dos oficiais em vir dialogar conosco. A população de Barra Mansa ganhará muito com essa parceria”, informou.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, pontuou que essa união foi possível graças à credibilidade adquirida pela gestão municipal. “Através de um trabalho sério feito no governo Rodrigo Drable, a nossa Pasta alcançou um patamar que transcendeu o município. Essa proximidade com a Aman, que é um órgão de autoridade do país, amplia horizontes e nos traz orgulho”, comunicou.

A assistente social da Aman e aspirante a oficial, Thalyta Medeiros, detalhou o encontro. “Buscamos nos aproximar da rede visando parcerias futuras. Temos aproximadamente quatrocentos militares em Barra Mansa e entendemos que podemos contribuir em rede com esse grupo. O encontro com a Assistência de Barra Mansa foi super proveitoso”, frisou.