?Sara?, serviço coordenado por inteligência artificial, começa a funcionar em 10 de dezembro - Felipe Vieira/CCS PMBM

?Sara?, serviço coordenado por inteligência artificial, começa a funcionar em 10 de dezembroFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 05/12/2024 16:49

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa segue em sua missão de transformar o modo como se relaciona com os cidadãos. A proposta de digitalizar e agilizar cada vez mais os atendimentos está ganhando mais uma nova ferramenta: A ‘Sara’, um serviço coordenado por inteligência artificial (IA) que já ganhou até um avatar e data para estrear, 10 de dezembro.

Por meio do número de WhatsApp (24) 2106-3400, o cidadão é direcionado a um canal de comunicação, onde conta com diversas opções de serviços básicos. Inicialmente a nova modalidade irá contemplar a Secretaria Municipal de Finanças, permitindo que os contribuintes possam, por exemplo, ter acesso direto aos links para emissão de guias ou informações referente ao IPTU, Boletim Cadastral Imobiliário, ITBI, ISS e ITR, Certidões (Contribuinte e Imobiliárias), parcelamento, Nota Fiscal Eletrônica – NFSe, além de várias outras pendências referentes à Dívida Ativa, cadastros (empresarial e imobiliário), arrecadação e ouvidoria. Em breve, outras secretarias também irão aderir a ‘Sara’.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, destacou que o trabalho contínuo visa deixar a Prefeitura de Barra Mansa cada vez mais alinhada e atenta às necessidades de uma sociedade em que a tecnologia se faz presente na vida das pessoas durante todos os momentos do dia, seja em casa, na rua ou no trabalho. “Não estamos medindo esforços em investimentos que possam gerar eficiência e comodidade nos atendimentos aos munícipes, melhorando, assim, a comunicação e a base de dados da prefeitura. Essa é uma tecnologia que vai promover bem-estar, comodidade e uma maior assertividade no atendimento”, apontou.

O subsecretário de Receita, Erick Ferraz, falou sobre as expectativas com a chegada da ‘Sara’ e destacou a importância da ferramenta para melhorar e modernizar a forma de como se comunicar com o contribuinte. “Nós já contamos com o site e o aplicativo para agilizar os atendimentos e, agora com a ‘Sara’, isso será otimizado e ganhará mais um reforço para somar ao nosso trabalho diário”, disse Erick.