Dois menores e dois homens, de 20 e 30 anos, foram detidos com pistolas e drogasDivulgação/PMERJ

Publicado 04/12/2024 17:10

Barra Mansa - Dois menores - de 16 e 17 anos - e dois homens, de 20 e 30 anos, foram presos foram detidos com drogas e armas no bairro Roselândia, em Barra Mansa, na noite desta terça-feira (3). Com os detidos foram apreendidas duas pistolas e munições, e além das drogas, um rádio comunicador e R$ 850 em espécie.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição do GAT II (Grupamento de Ações Táticas da 2a Companhia) estava em patrulhamento pela localidade, quando foram verificar informações de inteligência de que elementos ligados à organização criminosa Comando Vermelho, oriundos da cidade do Rio de Janeiro, estariam no bairro para reforçar a ação da organização no local.

As equipes se dividiram, e uma guarnição teve a atenção voltada para um grupo em um escadão, na Rua Luís Isaque Mercedes. Ao avistar os policiais, o grupo fugiu, carregando uma sacola preta e armas. Na fuga, os suspeitos invadiram a residência moradores.

Um dos menores, que durante a fuga chegou a disparar em direção aos agentes, invadiu uma casa na Rua Cristina Alves, usando uma chave que estaria na varanda da residência. A moradora chegou em seguida e permitiu a entrada dos policiais,, que conseguiram deter o menor, que estava com um carregador de pistola. Segundo a PM, após ele disparar contra os policiais, entregou a pistola a outro suspeito.

Na fuga, uma casa na Rua Luiz Isaque Mercedes também foi invadida por um dos elementos, que foi capturado. Com ele os PMs encontraram duas pistolas 9mm, com um total de 31 munições. Os outros dois detidos foram capturados nos arredores.

Após buscas pelo trajeto da fuga, os policiais militares encontraram uma sacola plástica preta, que os indivíduos portavam na fuga, com 68 pinos de cocaína; 18 pedras de crack; 118 tabletes de maconha; dois rádio comunicadores; uma base de rádio, e R$ 850 em espécie. Uma perícia prévia constatou 80 gramas de cocaína, 3 gramas de crack e 282 gramas de maconha.

O caso foi registrado na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) e todos os suspeitos permaneceram apreendidos.