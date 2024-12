Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para grande parte do estado do Rio - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 02/12/2024 17:59

Barra Mansa - A Defesa Civil de Barra Mansa comunicou que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja para grande parte do estado do Rio de Janeiro e está acompanhando as previsões emitidas pelo Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais).

Para Barra Mansa, a previsão indica chuvas moderadas até quarta-feira (4), com acumulados de até 50 milímetros. No entanto, veículos meteorológicos apontam grandes volumes de chuva especialmente para esta terça e quarta-feira (3 e 4) exigindo atenção redobrada da população.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor Ramos, é preciso ficar em estado de atenção em casos de ventos fortes ou tempestades. “Orientamos a população a não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e a evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é importante evitar trafegar, a pé ou com veículos, por áreas alagadas e estar atento aos alertas emitidos por SMS e às sirenes instaladas nas áreas de risco. Recomendamos ainda que, sempre que possível, deixem os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia desligados”, explicou.

Para emergências ou mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Já a chamada para o Corpo de Bombeiros pode ser feita pelo telefone 193. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforçando a importância da população de adotar medidas preventivas para garantir a segurança de todos.