PMs deram ordem de parada, mas homem tentou fugir, sendo alcançado pelos policiais - Divulgação/PMERJ

PMs deram ordem de parada, mas homem tentou fugir, sendo alcançado pelos policiaisDivulgação/PMERJ

Publicado 02/12/2024 16:58

Barra Mansa - Um homem de 29 foi preso por policiais militares com um revólver calibre 38 e seis munições, na noite deste domingo (1o), no distrito de Amparo, em Barra Mansa. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição em patrulhamento pelo distrito foi abordada por moradores, que denunciaram um indivíduo que estaria armando na localidade.



Ao avistar o suspeito, os PMs deram ordem de parada, mas o homem tentou fugir, sendo alcançado pelos policiais. Com ele os PMs encontraram a arma e as munições.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 90ª Delegacia de Polícia Civil (Barra Mansa), onde o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma, permanecendo preso.