Fátima Lima participou do evento e agradeceu parceria com Fundação ArcelorMittal - Divulgação/CCS PMBM

Fátima Lima participou do evento e agradeceu parceria com Fundação ArcelorMittalDivulgação/CCS PMBM

Publicado 28/11/2024 16:37

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Barra Mansa, em parceria com o projeto ‘Ver e Viver’ da Fundação ArcelorMittal, realizou na manhã desta quinta-feira (28), na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), uma entrega de óculos para alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa promovida pela Fundação ArcelorMittal, busca detectar problemas de acuidade visual em alunos do ensino fundamental de unidades públicas.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, que esteve presente no evento, agradeceu a parceria com a Fundação ArcelorMittal, que proporciona melhor qualidade de vida para as crianças, permitindo um desenvolvimento melhor na aprendizagem. “Desde 2018 nós temos essa parceria, que só vem crescendo. No início, o projeto contava com a entrega de menos de 60 óculos e hoje nós conseguimos passar das 300 unidades entregues, atendendo alunos de regiões em situação social mais vulnerável, como muitas crianças da Região Leste. O principal objetivo do ‘Ver e Viver’ é detectar e tratar problemas visuais em crianças nos anos iniciais de escolarização, o que é fundamental para o seu desenvolvimento integral”, frisou.

De acordo com a assessora de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Sul Fluminense, Patrícia Dias, cerca de 380 óculos foram entregues aos alunos nesta manhã.

“O ‘Ver e Viver’ realiza cuidados relacionados à visão de crianças, de modo que orienta e permite o pleno desenvolvimento escolar. Os testes de acuidade visual são aplicados, e caso algum problema visual seja detectado, os alunos são encaminhados para consultas oftalmológicas e, se necessário, recebem os óculos, doados pela Fundação ArcelorMittal. O acesso aos óculos é fundamental para o desenvolvimento visual e cerebral, e pode ter um impacto na qualidade visual da vida adulta, além de contribuir de maneira mais confiante e participativa no ambiente escolar”, explicou.