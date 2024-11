Objetivo é evitar o acúmulo de água parada, combatendo a proliferação do mosquito Aedes aegypti - Divulgação/CCS PMBM

Objetivo é evitar o acúmulo de água parada, combatendo a proliferação do mosquito Aedes aegyptiDivulgação/CCS PMBM

Publicado 25/11/2024 20:24

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizou nesta segunda-feira (25), mais uma ação do ‘Bota Fora Dengue’, desta vez no bairro Santa Maria ll. O programa, que está em sua terceira edição, é um conjunto de ações com o objetivo de evitar o acúmulo de água parada, permitindo combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

Entre os materiais recolhidos, estão madeiras, galhos, móveis, eletrodomésticos, baldes, recicláveis (ensacados), recipientes com água, além de terra e entulho ensacados em quantidade moderada. Já materiais como pneus, entulho e terra não ensacada (ou em grande quantidade) não são recolhidos durante as ações. Durante esta manhã, o programa passou pelas Ruas Dona Laurita; Risoleta Neves; Renata Belo e Domingos Araújo, além disso, foram recolhidos cerca de 900 quilos de materiais volumosos.

De acordo com a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, a forma mais eficaz de prevenir a dengue é controlar a proliferação do mosquito, que transmite a doença. "É importante eliminar água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, latões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas descartadas, além de procurar manter o ambiente sempre limpo e arejado. Vale lembrar que a prevenção é o melhor caminho em todos os casos, pois reduz bastante às chances de ter de enfrentar o vírus em seu corpo", explicou.

As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental através do telefone: (24) 3512-0722.