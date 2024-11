Localizado no Centro, restaurante já serviu mais de 267 mil refeições neste ano - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 24/11/2024 17:54

Barra Mansa - Desde sua reabertura em abril, o Restaurante do Povo Irmã Ruth tem se consolidado como um dos principais programas de apoio alimentar em Barra Mansa. Localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, o restaurante já serviu mais de 267 mil refeições neste ano, destacando-se como um exemplo de política pública bem-sucedida.

O espaço, que funciona de segunda a sexta-feira, é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O restaurante oferece café da manhã, almoço e jantar a preços populares. O café da manhã custa R$ 0,50 e é servido das 6h30 às 9h, com um cardápio fixo composto por pão francês com margarina e café preto ou com leite. O almoço, com cardápio variado, é servido das 10h30 às 14h, custando apenas R$ 1,00. Já o jantar, também por R$ 1,00 e com opções diversificadas, é servido das 18h às 20h.

Segunda-feira (25):

Almoço: Arroz branco, Feijão carioca, Macarrão ao sugo, Linguiça calabresa acebolada, Duo de repolho e cenoura.

Jantar: Arroz branco, Feijão carioca, Polenta, Carne moída a primavera, Duo de repolho e cenoura.

Sobremesa: Doce Tablete.

Suco: Caju.

Terça-feira (26):

Almoço: Arroz branco, Feijão preto, Quibebe de Abóbora, Frango assado, Alface e pepino.

Jantar: Arroz branco, Feijão preto, Repolho refogado, Torta madalena, Alface e pepino.

Sobremesa: Banana.

Suco: Morango.

Quarta-feira (27):

Almoço: Arroz branco, Feijão carioca, Batata assada, Strogonoff de carne, Mix de folhas e beterraba.

Jantar: Arroz branco, Feijão carioca, Pirão, Peixe à brás, Mix de folhas e beterraba.

Sobremesa: Laranja.

Suco: Manga.

Quinta-feira (28):

Almoço: Arroz branco, Feijão preto, Abobrinha, Torta madalena, Acelga e cenoura.

Jantar: Arroz branco, Feijão preto, Farofa, Cubos bovinos com mandioca, Acelga e cenoura.

Sobremesa: Banana.

Suco: Goiaba.

Sexta-feira (29):

Almoço: Arroz branco, Feijão preto, Farofa com banana, Feijoada ou Ovos cozidos, Alface e Vinagrete.

Jantar: Arroz branco, Feijão preto, Batata palha, Strogonoff de carne, Alface e Vinagrete.

Sobremesa: Gelatina.

Suco: Uva.