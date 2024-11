Aula foi realizada na sede da Aciap, no Centro, tendo como palestrante a jornalista Renata Alarcão - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 22/11/2024 17:54

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, junto com o Sebrae e a Associação Comercial Agro e Pastoril (Aciap-BM), realizou nesta sexta-feira (22), um curso para os artesãos. Denominado “Fotografando para Redes Sociais”, serviu para os participantes saberem melhor como lidar com postagens em redes sociais. A aula aconteceu na sede da Aciap, no Centro, e teve como palestrante a jornalista Renata Alarcão. Participaram da oficina 50 artesãos.

A gerente de Turismo da Prefeitura de Barra Mansa, Bhella Santos, destacou o valor da oficina. “Essa parceria com o Sebrae é de extrema importância para fortalecer o empreendedorismo local. A realização do curso vem em um momento estratégico, próximo ao Natal, quando a demanda por produtos artesanais cresce significativamente", disse.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Everton César Ferreira, o Everton Pésão, exemplificou mais sobre a importância do curso. “A capacitação dos nossos artesãos é essencial para fortalecer a geração de trabalho e renda no município. Nosso compromisso é continuar promovendo ações que impulsionam a economia local e incentivam a inovação nos negócios. Essas ações fortalecem o vínculo entre a economia criativa e a valorização do turismo, pilares importantes para o crescimento econômico de Barra Mansa”, destacou.

A oficina não apenas proporcionou aos participantes o conhecimento técnico, mas também ampliou a visão sobre como a comunicação visual impacta diretamente no sucesso de suas vendas, oferecendo estratégias valiosas para o uso eficiente das redes sociais como ferramenta de marketing.

Feira de Natal

A partir do dia 5 de dezembro inicia na Praça da Matriz de São Sebastião, no Centro, a tradicional ‘Feira de Natal’. O evento é uma boa oportunidade para os artesãos demonstrarem as técnicas aprendidas no curso, além de alavancar suas vendas e fortalecer a economia criativa de Barra Mansa.