Obra é na Rua Governador Chagas Freitas, com previsão de duração de 15 diasPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 16/11/2024 20:23

Barra Mansa - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está realizando uma obra no bairro Colônia Santo Antônio. Os trabalhos consistem em construção de 35 metros de manilhas, com dimensão 1000 milímetros de diâmetro. A intervenção ocorre na Rua Governador Chagas Freitas, ao lado da quadra, próximo ao ponto final do bairro. A previsão de duração da obra é de 15 dias.

O diretor do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, falou como essa obra vai beneficiar os moradores do bairro. “O serviço trará mais qualidade e irá aperfeiçoar o escoamento da água da chuva na comunidade. Isso vai beneficiar uma larga quantidade de pessoas, tendo em vista que o bairro é grande e populoso”, frisou.

O Saae de Barra Mansa fica situado na Avenida Homero Leite, número 572, no bairro Saudade. Para fazer alguma solicitação, pedido de urgência ou reclamação, o telefone da Autarquia é: (24) 3512-4333.