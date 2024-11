Secretaria Municipal de Educação divulgou primeira listagem da Chamada Escolar 2025 - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 12/11/2024 19:19

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), divulgou, nesta terça-feira (12), a primeira listagem das crianças contempladas pela Chamada Escolar 2025. Os responsáveis podem consultar os nomes através do site: matricula.barramansa.augeeducacional.com.br.

Caso a criança tenha sido contemplada, a efetivação da matrícula deverá ser realizada até o dia 22 de novembro, sendo necessário levar até a Unidade Escolar os seguintes documentos:

- Cópia da certidão de nascimento da criança;

- Cópia do CPF e carteira de identidade (se houver) da criança ou outros documentos nos termos do Art. 3º, IV da Lei Federal Nº 13726/2018;

- Cópia do cartão de vacinação da criança;

- Cópia do cartão do SUS da criança;

- Cópia do cartão do Auxílio Brasil, se houver;

- Cópia do CPF e RG do pai e da mãe ou do responsável legal pela matrícula nos termos da Resolução nº 001GAB/SME-2017;

- Cópia do documento comprobatório emitido pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude quando se tratar de guarda, tutela, família substituta e outros;

- Cópia do comprovante de residência no nome do(a) responsável legal;

- 2 fotos tamanho 3x4.

De acordo com a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, a chamada representa um passo importante para o avanço do ensino no município. “Essa etapa tem o objetivo de ofertar às crianças que não estão matriculadas na Educação Infantil da rede municipal no ano letivo de 2024 as vagas disponibilizadas nas instituições educacionais, atendendo as normas estabelecidas. Neste momento nós estamos realizando o atendimento às creches e crianças da pré-escola I, mas em breve teremos os demais ciclos”, detalhou Fátima.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a Assessoria de Assuntos da Infância e Adolescência pelo telefone: (24) 2106-3508 ou pelo WhatsApp (24) 99875-3334.