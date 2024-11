Programação inclui exposições, jogos e brincadeiras inspirados na cultura africana - Felipe Vieira/CCS PMBM

Programação inclui exposições, jogos e brincadeiras inspirados na cultura africanaFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 12/11/2024 18:57

Barra Mansa - A Escola Socioambiental - CIEP 483 - Ada Bogato, localizada no bairro Paraíso de Cima, está realizando nesta semana uma série de atividades para promover a consciência racial entre os alunos, de forma descontraída e divertida. A programação inclui jogos e brincadeiras inspirados na cultura africana, proporcionando aos estudantes uma vivência enriquecedora que destaca aspectos históricos, desafios e contribuições do povo negro.

A professora de Corpo e Movimento, Cristiane da Silva Soares, explicou a proposta das atividades, que têm envolvido crianças de 3 a 5 anos. “Queremos não só trazer o aprendizado sobre a história e o respeito à Consciência Negra, mas também destacar o lado divertido da cultura africana. Através das brincadeiras, trabalhamos o corpo, o movimento, o equilíbrio e o convívio social. Enfatizamos tanto os desafios que o povo negro superou quanto as contribuições culturais que trouxeram”, comentou Cristiane.

Entre as brincadeiras estão ‘Escravos de Jó’, ‘Amarelinha Teca Teca’ e ‘Terra e Mar’, que estimulam habilidades físicas e sociais e despertam o interesse dos alunos pela diversidade cultural.

Ana Cristina, professora da oficina de jogos, introduziu para as crianças o ‘Labirinto’, um jogo originário de Moçambique. “O objetivo do Labirinto é percorrer o trajeto até o final, promovendo momentos de diversão e interação entre as crianças”, comentou a professora.