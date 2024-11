Alunos da instituição participaram de um desfile com roupas típicas de países africanos - Divulgação/CCS PMBM

Alunos da instituição participaram de um desfile com roupas típicas de países africanosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 08/11/2024 22:19

Barra Mansa - A Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, localizada no bairro Piteiras, promoveu nesta semana um evento social em alusão ao mês da Consciência Negra. Na oportunidade, alunos da instituição participaram de um desfile com roupas típicas de países africanos.

Os eventos servem para reforçar a educação antirracista, além de formar cidadãos antirracistas para a sociedade. Diversas atividades estão sendo realizadas na escola desde o mês de outubro visando combater não só o racismo, mas também o bullying.

A diretora Andréia Gonçalves comentou sobre a realização dos eventos. “Nossa instituição, assim como todas as outras da rede municipal, tem trabalhado o protocolo do bullying e outras formas de violência. Aqui nós começamos pelo racismo e desde outubro estamos realizando palestras com professores, reuniões com pais e agora tivemos esse desfile”, relatou Andréia.