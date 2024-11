Conselho Municipal de Previdência é responsável por discutir decisões para gestão da Previbam - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 07/11/2024 18:53

Barra Mansa - Estão abertas as inscrições para os interessados em serem candidatos à eleição do Conselho Municipal de Previdência (CMP), realizada pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Fundo de Previdência Social (Previbam). As inscrições ficam abertas até a próxima quinta-feira (14), e podem ser realizadas no Sindicato dos Empregados e Funcionários Públicos (Sefup-BM), localizado na Avenida Domingos Mariano, 780, no Centro.

O Conselho Municipal de Previdência é um colegiado responsável por discutir e participar das decisões mais importantes para a gestão da Previbam. O CMP é composto por membros eleitos, abrangendo servidores da administração direta, indireta e inativos, com representantes escolhidos pelos servidores da administração direta, indireta e pelos aposentados do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social).

A presidente da Previbam, Denise Gomes, falou sobre a importância do Conselho de Previdência. “O CMP é extremamente valioso para o funcionamento da Previbam, visto que precisamos da anuência de todos que fazem parte desse grupo para darmos prosseguimento nas nossas decisões mais importantes”, esclareceu Denise.

A votação ocorrerá no dia 29 de novembro, de forma presencial, com urnas distribuídas nos seguintes locais:

- PREVIBAM (exclusiva para aposentados);

- CAMPLA - Centro (exclusiva para servidores ativos);

- SAAE Saudade (exclusiva para servidores lotados no SAAE);

- SMMU (exclusiva para servidores da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana);

- Subprefeitura da Região Leste – 9 de Abril (exclusiva para servidores ativos).

Para outras informações, basta entrar em contato pelo telefone (24) 3323-0070 ou pelo WhatsApp: (24) 99857-0996 (apenas mensagens de texto).