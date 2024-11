Programa busca evitar proliferação do Aedes aegypti, vetor dos vírus da dengue, chikungunya e zika - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 07/11/2024 18:48

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), vai realizar na manhã da próxima segunda-feira (11), mais uma ação do ‘Bota Fora Dengue’, a partir das 8h, no bairro Colônia.

O programa, que está em sua terceira edição, consiste em um conjunto de açõespara evitar o acúmulo de água parada nos quintais, através do recolhimento de materiais inservíveis e volumosos. Dessa forma, evita-se a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como dengue, chikungunya e zika.



As equipes vão recolher madeiras, galhos, móveis, eletrodomésticos, baldes, recicláveis (ensacados), recipientes com água, além de terra e entulho ensacados em quantidade moderada. Já materiais como pneus, entulho e terra não ensacada (ou em grande quantidade) não serão recolhidos.



Com o aumento das chuvas no período do verão, há alta na proliferação do mosquito, que se reproduz em água limpa e parada. As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.



SERVIÇO

Bota Fora Dengue



Data: 11 de novembro (segunda-feira)

Horário: A partir de 8h

Locais de recolhimento no bairro Colônia: São Lucas, Village, Morada da Colina, Morada do Sol.