Programa Saúde na Escola integra ações de Saúde e Educação para o pleno desenvolvimento dos estudantes - Divulgação/CCS PMBM

Programa Saúde na Escola integra ações de Saúde e Educação para o pleno desenvolvimento dos estudantesDivulgação/CCS PMBM

Publicado 05/11/2024 16:57

Barra Mansa - O Programa Saúde na Escola (PSE) é um sucesso em Barra Mansa e vem contribuindo para a transformação do desenvolvimento estudantil de crianças e adolescentes. Com base no Relatório Estadual de Monitoramento do Programa, feito pelo Ministério da Saúde em 2023, o município teve 100% de participação das ações realizadas e determinadas, sendo 54 escolas pactuadas e o mesmo número aderindo ao PSE.

O Programa Saúde na Escola foi criado por meio de um decreto do Governo Federal em dezembro de 2007 e preconiza que os estudantes da rede pública tenham pleno desenvolvimento, através de ações que integram as áreas da Saúde e Educação, visando a qualidade de vida, o enfrentamento das vulnerabilidades, a ampliação do acesso aos serviços de saúde e o apoio ao processo formativo dos profissionais de saúde e educação.

A coordenadora do PSE de Barra Mansa, Vivian Gomes, destacou que o retorno é fruto de um trabalho sério e em parceria entre as secretarias de Educação e Saúde. “Ficamos felizes em ver que o programa é bem recebido e com grande participação no meio escolar do nosso município. Parabenizo as equipes e vamos seguir trabalhando para levar o melhor atendimento para os estudantes e os profissionais de educação”, disse.



A secretária de Educação e vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, frisou que os laços criados nas ações vão para além das salas de aula. “Os grupos que atuam no Programa Saúde nas Escolas ensinam sobre segurança alimentar, bem-estar e outras ações. Isso é muito importante para que nossas crianças aprendam métodos que podem levar para casa e passar o exemplo a seus familiares”, apontou.

O programa também teve bons indicadores em Barra Mansa em relação a ações prioritárias, novamente com adesão de 100%. Essas ações consistem em fatores como: alimentação saudável; saúde mental; práticas corporais/atividade; cidadania e direitos humanos.