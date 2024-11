Em Barra Mansa 1.520 estudantes de 78 turmas participarão das provas - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 04/11/2024 23:05

Barra Mansa - As escolas da rede municipal de ensino de Barra Mansa começaram, nesta segunda-feira (4), a aplicar as provas do Alfabetiza RJ, programa realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Ao todo 48 escolas municipais estão participando da avaliação, que acontecerá até a próxima sexta-feira (8).

O Alfabetiza RJ integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa que segue o mesmo formato do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Essa avaliação é aplicada anualmente para alunos do 2º ano do ensino fundamental. No município serão 1.520 estudantes de 78 turmas participando das provas, com uma média diária de 10 a 12 escolas participando da ação.

A gerente de Educação Básica de Barra Mansa, Ionara Hygino Muniz, explicou a importância da prova para a mensuração do aprendizado.

“A avaliação é mais uma estratégia para identificarmos se o aprendizado dos alunos do 2° ano está adequado nos níveis de alfabetização esperados regional e nacionalmente. Será uma excelente oportunidade de avaliação para garantir que nossas crianças estejam alfabetizadas até os sete anos de idade, como prevê o Compromisso”, detalhou Ionara.