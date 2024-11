Trabalho combate a proliferação do Aedes aegypti, vetor dos vírus da dengue, chikungunya e zika - Divulgação/CCS PMBM

Trabalho combate a proliferação do Aedes aegypti, vetor dos vírus da dengue, chikungunya e zikaDivulgação/CCS PMBM

Publicado 04/11/2024 22:57

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizou na manhã desta segunda-feira (4), mais uma edição do ‘Bota Fora Dengue’, dessa vez no bairro Colônia. O programa realiza ações para evitar o acúmulo de água parada e recolher materiais inservíveis e volumosos. O trabalho combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

De acordo com a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, o ‘Bota Fora Dengue’ serve como uma forma de prevenção e de amenizar criadouros que possam acumular água dentro de quintais.

“Muitos moradores não têm onde realizar o descarte correto desses materiais e, por isso, a ação busca uma diminuição na proliferação do mosquito ainda mais na época de chuvas. É comum ocorrer um possível surto de dengue nesta reta final do ano e a Vigilância em Saúde Ambiental passa a intensificar mais as visitas e os projetos que ajudam no controle do mosquito”, explicou.

Millena ainda frisou que o mosquito costuma colocar seus ovos nas paredes de criadouros com água limpa e parada, bem próximo à superfície da água. “Isso reforça a importância de lavar, com escova ou palha de aço, as paredes dos recipientes que não podem ser eliminados, onde o ovo pode permanecer grudado. Todos esses cuidados simples e básicos, garantem um ambiente mais saudável e seguro para todos”, declarou.

As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.

Programação

As próximas edições do 'Bota Fora Dengue' serão nos seguintes locais:

- Segunda-feira (11): Colônia, a partir das 8h;

- Segunda-feira (18): Siderlândia, a partir das 8h;

- Segunda-feira (25): Santa Maria ll, a partir das 8h;

- Segunda-feira (2 de dezembro): Vila Ursulino, a partir das 8h;

- Segunda-feira (9 de dezembro): Vila Independência, a partir das 8h;

- Segunda-feira (16 de dezembro): Vila Independência, a partir das 8h.