Objetivo é ajustar tempo dos semáforos garantindo fluidez no trânsito e segurança dos pedestres - Chico de Assis/CCS PMBM

Objetivo é ajustar tempo dos semáforos garantindo fluidez no trânsito e segurança dos pedestresChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 31/10/2024 20:30

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), começou a realizar na manhã desta quinta-feira (31), testes dos novos semáforos na Avenida Argemiro de Paula Coutinho e na nova via do Pátio de Manobras, no Centro. O objetivo dessas avaliações é ajustar o tempo dos semáforos proporcionando maior fluidez no trânsito, além de garantir o conforto e segurança dos pedestres.

As vagas do estacionamento rotativo da nova avenida no Centro também estão em fase de teste. Foram liberadas cerca de 50 vagas no trecho inicial, entre a Praça da Liberdade e a parte final da Gare da Estação. Ao longo da via, serão criadas cerca de 130 a 150 novas vagas fixas, dependendo do tamanho do veículo. Além disso, foram instaladas novas sinalizações, que auxiliam na organização do trânsito e orientam moradores e novos visitantes.

Segundo o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, capitão Daniel Abreu, esses ajustes foram feitos para minimizar possíveis pontos de congestionamento e melhorar a circulação para todos, especialmente em horários de maior movimento “Os testes dos novos semáforos são essenciais para garantir um fluxo de trânsito mais organizado e seguro na região central. Nosso objetivo é definir a temporização ideal para que o tráfego de veículos ocorra com fluidez, ao mesmo tempo em que asseguramos o conforto e a segurança dos pedestres”, informou.