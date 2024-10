Objetivo da ação é evitar alagamentos no período chuvoso e melhorar qualidade de vida da população - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 29/10/2024 16:23

Barra Mansa - Com a chegada do período chuvoso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) tem intensificado os serviços de limpeza para minimizar possíveis transtornos. A autarquia está atuando com serviços de capina, roçada, raspagem de sarjetas e limpeza de bueiros em diversas localidades do município, com o objetivo de evitar alagamentos e melhorar a qualidade de vida da população.

Segundo Léo Costa, gerente de Limpeza Urbana do Saae, o trabalho preventivo é essencial para proteger a cidade de eventuais impactos das precipitações intensas. “Não estamos medindo esforços para evitar possíveis danos que as chuvas desse período podem causar”, comentou Léo, reforçando o compromisso da autarquia em atender de forma eficiente.

Programação de limpeza

Nesta quarta-feira (30), os serviços de capina, raspagem de sarjetas, limpeza e pintura de bueiros e meios-fios vão acontecer nas seguintes localidades: Siderlandia, Morada do Vale, Santa Rosa (Júlio Vergara, Alcebiades Marins e Rosa Sverbery), Centro (Dario Aragão, Av. Roosevelt Brasil), Cotiara, Barbará, Vila Elmira, Morada da Granja (Região Leste) e Vila Ursulino. Já o recolhimento de entulho será feito no bairro Verbo Divino e na Avenida Presidente Kennedy.

O Saae de Barra Mansa está localizado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. Para mais informações, basta entrar em contato através do telefone: (24) 3512-4333.