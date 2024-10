Vacina, que combate tétano, coqueluche e difteria, faz parte do Calendário Nacional de Vacinação - Arquivo/CCS PMBM

Vacina, que combate tétano, coqueluche e difteria, faz parte do Calendário Nacional de VacinaçãoArquivo/CCS PMBM

Publicado 28/10/2024 18:53

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está alertando a população sobre a importância da vacina dTpa - tríplice bacteriana acelular tipo adulto, disponível na rede pública. A vacina dTpa combate doenças como tétano, coqueluche, difteria e, desde 2014, faz parte da rotina do Calendário do Nacional de Vacinação do PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.

O imunizante é destinado a diferentes públicos, incluindo gestantes a partir da vigésima semana, puérperas até 45 dias após o parto e profissionais de educação e saúde que trabalham diretamente com crianças de até 04 anos de idade. Para essa situação, o profissional deve apresentar um comprovante que exerce a função, seja em creche ou em outra área.

Em caso de gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, deve-se administrar três doses de vacinas com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias, sendo duas doses de dT em qualquer momento da gestação e uma dose de dTpa, a partir da 20ª semana de gestação.

A enfermeira responsável pelo setor de Imunização da secretaria de Saúde de Barra Mansa, Hellen Martins, deu detalhes sobre a ação da vacina e porque é extremamente importante se vacinar. “É essencial que o público tome o imunizante para evitar um aumento de casos das doenças. A dTpa é uma vacina que ajuda no combate contra três tipos de doença”, comentou Hellen.