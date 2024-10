Participaram do encontro Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 24/10/2024 18:29

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental, realizou na tarde desta quinta-feira (24), no Parque Natural Municipal de Saudade, uma roda de conversa abordando assuntos como a integração das equipes de saúde, com foco em novos projetos e métodos de precaução para um possível novo surto de doenças e no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como dengue, chikungunya e zika. Participaram do encontro Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), que são profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, a atividade visa aperfeiçoar a atuação das equipes em cada unidade de saúde do município.

“Hoje nós contamos com cerca de 60 pessoas distribuídas por distrito e o nosso principal objetivo, nos assuntos abordados, é inserir ao menos um Agente de Combate a Endemias (ACE), que é o profissional que lida diretamente com o combate a arboviroses, como dengue e febre amarela, além da proliferação do mosquito, em cada posto de saúde, juntamente com um Agente Comunitário de Saúde, que se trata do profissional que atua na Atenção Básica, promovendo a saúde e prevenindo doenças da população”, detalhou.

Millena Borges ainda explicou o que são arboviroses e enfatizou a importância da conscientização e a ajuda da população, para uma sociedade mais saudável e segura para todos. “As arboviroses são um grupo de doenças virais transmitidas principalmente por artrópodes, como os mosquitos. Para preveni-las, é importante eliminar todos os possíveis criadouros de mosquitos, como vasos de plantas, pneus, garrafas vazias, caixas d'água mal vedadas e qualquer recipiente que possa acumular água parada”, salientou.

Para saber mais informações ou solicitar a presença da Vigilância em Saúde Ambiental, basta entrar em contato pelo telefone: (24) 3512-0722. As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento de mosquitos podem ser feitas pelo mesmo contato.