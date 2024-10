Apesar da vacina estar disponível gratuitamente através do SUS, procura continua sendo baixa - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 22/10/2024 20:51

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando a importância da vacinação contra o HPV (sigla em inglês para o Papilomavírus Humano). Apesar da vacina estar disponível gratuitamente através do SUS, a procura continua sendo baixa, o que preocupa os profissionais de saúde.

Recentemente o Ministério da Saúde ampliou temporariamente a faixa etária para a vacinação, permitindo que adolescentes que nunca se vacinaram tenham a oportunidade de receber o imunizante até os 19 anos de idade, lembrando que o público-alvo são meninos e meninas de 9 a 14 anos, além de pessoas com HIV positivo e transplantadas na faixa etária de 9 a 45 anos. No caso do HPV, não é uma ampliação permanente, mas provisória. A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde do município.

O HPV é o principal responsável pela infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está relacionado à quase totalidade dos casos de câncer de colo do útero, além de outros tipos de tumores que podem afetar tanto homens quanto mulheres. A vacinação precoce é uma das formas mais eficazes de prevenir essas complicações.