Hércules foi presidente da OAB Barra Mansa por quatro mandatos, de 1998 a 2009 - Reprodução

Publicado 21/10/2024 21:16

Barra Mansa - O advogado Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, foi morto a tiros, na tarde desta segunda-feira, logo após deixar o neto em uma escola particular no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa. Hércules foi presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Barra Mansa por quatro mandatos, de 1998 a 2009. Atualmente ele era conselheiro da OAB-RJ.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o crime ocorreu logo após Hércules deixar o neto na escola. Enquanto se dirigia ao carro, o advogado foi atingido por seis tiros - quatro no tórax e dois no pescoço - disparados por um homem que estava a pé, mas fugiu em um carro branco que dava cobertura para o atirador.

Hércules chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, no Centro de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos. O crime foi registrado na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).

OAB declara luto oficial

A OAB Barra Mansa declarou luto oficial de três dias e emitiu uma nota de pesar em nome de Hércules Anton de Almeida, se solidarizando com a família e amigos do advogado.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB/RJ) lamentou a morte do advogado e informou que enviou um ofício à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Polícia Civil pedindo apuração imediata dos fatos.

"Vamos acompanhar de perto as investigações, e o que esperamos das autoridades competentes no momento é uma resolução célere e a responsabilização dos culpados por este crime bárbaro", disse Luciano Bandeira, presidente do órgão.

A vice-presidente da Ordem, Ana Tereza Basílio, prestou solidariedade à família e aos amigos de Anton e defendeu a união da advocacia. “Estamos todos chocados com mais este caso de violência inaceitável. Precisamos estar juntos, exigir mais segurança e, neste momento de dor, dar todo o apoio à família de Hércules”, afirmou.