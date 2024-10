Projeto é realizado em 22 escolas do município, sendo dividido em três etapas - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 17/10/2024 18:45

Barra Mansa - Em uma parceria da Prefeitura de Barra Mansa com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), por meio do Museu Interativo de Ciências do Sul Fluminense (MICInense), foi realizada, na manhã desta quinta-feira (17), a 8ª Mostra de Ciências das Escolas de Barra Mansa (MoCEM). O evento aconteceu no auditório do Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro.

O projeto é realizado em 22 escolas do município, sendo dividido em três etapas, das quais duas já aconteceram. A primeira ocorreu em todos os colégios, onde cada um seleciona os três melhores trabalhos dos alunos, totalizando 66 projetos na etapa municipal, enquanto a segunda etapa é a MoCEM, onde os professores das escolas e do projeto avaliam os trabalhos dos alunos.

O coordenador do MICInense, Luciano Oliveira da Silva, destacou que a trajetória de aprendizado dos alunos ao construir os trabalhos. “O projeto é extremamente importante porque, além de fazer a divulgação científica na região, a gente oferece para esses alunos a oportunidade de produzirem o próprio conhecimento dentro da escola para iniciarem na carreira cientifica”, ressaltou Luciano.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, destacou a iniciativa. “É muito satisfatório ver o desenvolvimento e o aprendizado que os nossos jovens estão tendo. É uma oportunidade valiosa para eles explorarem suas habilidades e se prepararem para o futuro”, disse Fátima.

Neste ano o projeto teve grande destaque por meio do reconhecimento de dois estudantes, que foram premiados como os melhores do estado em suas respectivas modalidades.

Durante a Mostra de Ciências realizada nesta quinta-feira também houve entrega de certificados aos professores das escolas participantes, em reconhecimento à sua orientação e apoio na construção dos projetos.