USF do Paraíso de Cima foi invadida no fim de semana; ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa) - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 15/10/2024 19:01

Barra Mansa - A Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa, foi a segunda no município a ser alvo de arrombamento e furto em um período de menos de uma semana. Profissionais que chegaram ao local para trabalhar na manhã de segunda-feira (14), encontraram o local todo revirado e deram falta de diversos itens, entre eles dois motores, duas torneiras, tampa de ralo, remédios, luvas, álcool e seringas. Ao que tudo indica, o crime ocorreu no final de semana, quando a unidade não funcionava. O registro da ocorrência foi feito na 90ª Delegacia de Polícia Civil (Barra Mansa).

Na última quarta-feira (9), a USF Clínica da Família, no bairro Vista Alegre, também foi invadida e teve o computador furtado. Por conta desses incidentes, a Secretaria de Saúde informa que foi solicitado o reforço da Guarda Municipal para o monitoramento das unidades.

Quem tiver informações sobre os ocorridos ou perceber movimentações estranhas próximo às unidades de saúde pode entrar em contato com a Guarda Municipal, através dos telefones (24) 3028-9339 e 3028-9369; ou com a Polícia Militar, pelo 190.