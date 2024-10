Novos profissionais se somaram aos 29 que entraram em concurso de 2021, totalizando 76 agentes - Felipe Vieira/CCS PMBM

Novos profissionais se somaram aos 29 que entraram em concurso de 2021, totalizando 76 agentesFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 15/10/2024 18:40

Barra Mansa - Com foco na intensificação dos trabalhos, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental, integrou 47 novos Agentes de Combate às Endemias (ACE) no mês de setembro. Os profissionais se somaram aos 29 que entraram através do concurso de 2021, totalizando agora um quadro com 76 agentes.

A medida visa reforçar o cuidado e a proteção aos moradores, prevenindo e combatendo a proliferação de vetores que transmitem doenças, como o mosquito Aedes aegypti. Os agentes estão divididos em 11 equipes, que saem diariamente às ruas para a fiscalização em residências, terrenos e estabelecimentos comerciais.

A médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, deu mais detalhes sobre os serviços que as equipes vêm realizando. “Já contávamos com as ovitrampas, que são as estações disseminadoras de larvicidas, armadilhas para detectarmos a população de mosquitos que ajudam na redução do desenvolvimento das larvas. Agora nós aumentamos a periodicidade das instalações e, até o final do ano, ampliaremos em 50% o programa”, explicou.

Millena ainda frisou a importância de a população também fazer sua parte, já que é um trabalho integrado que tem como objetivo o bem de todos.

“Além de todos os nossos agentes terem passado por uma reciclagem para estarmos preparados para esse período, contamos com a peça chave para evitarmos a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti que é a própria população nos ‘10 minutos contra a Dengue’. Pedimos à população que abra as portas das residências para que os agentes possam dar aquela verificada no quintal e nos ralos dentro de casa, no reservatório atrás da geladeira, nos vasos de planta e nos recipientes que possam acumular água”, destacou.

As denúncias sobre propriedades que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento de mosquitos podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.