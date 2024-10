Um doação pode atender até quatro pacientes, principalmente quem passa por cirurgias - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 15/10/2024 19:13

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa segue necessitando de novas doações de sangue, sobretudo os tipos que se encontram com estoque em nível crítico. No momento, os tipos A-, AB-, B-, O- e O+ estão com estoques em baixa, enquanto os tipos A+, B+ e AB+ estão em nível adequado. Mas a coordenação da unidade reforçou que todo tipo de doação é bem-vindo neste momento.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, ressaltou a importância do ato de solidariedade. “É fundamental que a população se sensibilize com essa causa. Uma simples doação pode salvar muitas vidas, especialmente de pessoas que enfrentam cirurgias, tratamento de câncer, quimioterapia, entre outros tratamentos” disse Thaís.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos e não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação. Menores de idade devem ter autorização de um responsável, e, para doadores idosos, a primeira doação precisa ocorrer antes dos 60 anos. Pessoas que fizeram tatuagem devem aguardar seis meses após sua realização para realizar a doação.

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, com exceção de feriados. Para mais informações, o telefone para contato é (24) 3512-0788.