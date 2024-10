Pavimentação dos 600 metros da rua vai utilizar 220 toneladas de massa asfáltica - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 17/10/2024 19:19

Barra Mansa - As obras de pavimentação seguem beneficiando diversas áreas de Barra Mansa, através de uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (17), a Rua Cabo Cesário, no bairro Ano Bom, começou a receber os serviços de asfaltamento.



O trabalho vai contemplar os 600 metros de extensão da via, utilizando cerca de 220 toneladas de massa asfáltica. As obras devem ser finalizadas ainda esta semana.

O prefeito Rodrigo Drable visitou o local pela manhã e destacou a importância de mais uma obra em execução. “Compromisso feito e sendo cumprido. Aqui na Rua Cabo Cesário o asfalto já é realidade. Isso faz parte do pacote de mais de 120 ruas por toda a cidade. E nós seguimos em frente também com diversas obras pelo município”, afirmou Drable.



De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, os serviços representam grande melhoria para a população. “O asfaltamento não se resume apenas em pavimentar uma rua, mas também em oferecer mais segurança e qualidade de vida para as pessoas. Essa parceria com o Governo do Estado tem permitido realizar obras importantes em Barra Mansa ”, disse o secretário, que também parabenizou a equipe que está trabalhando no local.