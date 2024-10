Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer em mulheres - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 17/10/2024 19:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está realizando uma programação especial em alusão ao mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer, criado no início da década de 1990. A campanha tem o objetivo de compartilhar informações, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Confira a seguir a programação completa:

Sexta-feira (18) – Soltura de balões na cor rosa em homenagem às mulheres vítimas da doença no município. A ação será realizada no Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura, mais conhecido como Hospital da Mulher, que fica Avenida Tenente José Eduardo, 200, no bairro Ano Bom.

Sábado (19) – Dia D da campanha Outubro Rosa, com ações em todas as unidades de saúde do município, contando com coletas de preventivo, solicitações de mamografia, realização de testes rápidos, além de palestras educativas de diversas temáticas. Haverá também mutirão de exames preventivos com agendamento e marcação, no Hospital da Mulher.

Segunda-feira (21) - Caminhada de Outubro Rosa, às 8h30, com concentração na frente do Restaurante do Povo Irmã Ruth, no Centro.