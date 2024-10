Local foi inaugurado em 29 de setembro, como espaço para diversão das crianças - Felipe Vieira/CCS PMBM

Local foi inaugurado em 29 de setembro, como espaço para diversão das criançasFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 17/10/2024 19:51

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), intensificou as orientações acerca da segurança da população e das crianças na Praça da Liberdade Kids. O local, situado no Centro, foi inaugurado no dia 29 de setembro e transformado em um espaço para diversão das crianças com diversos brinquedos para entretenimento dos pequenos.

De acordo com o subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer, Nelson Lopes, algumas exigências foram adotadas para garantir a segurança de todos. “Temos monitores na praça, mas é importante que a população também colabore respeitando as normas impostas, como manter o portão fechado para evitar a entrada de animais, não ingerir bebida alcoólica, não fumar, não entrar com copo ou garrafa de vidro, não transitar com animais de estimação, entre outras ações importantes para o bom convívio”, revelou

Ele acrescentou a importância dos pais ou responsáveis ficarem de olho nos seus filhos.

“A segurança das crianças é o mais importante, por isso, é extremamente proibido deixar qualquer criança sozinha no local, sem a companhia dos pais ou de algum responsável. Nosso objetivo é manter a ordem e o local limpo, bonito e com muita recreação para nossos pequenos”, completou Lopes, informando ainda que a praça conta com telão e com a vigilância da Guarda Municipal.