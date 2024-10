Equipe recebeu premiação pela participação na competição, voltada a atletas até 15 anos - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 22/10/2024 14:30

Barra Mansa - No último final de semana, alunos do Colégio Municipal Washington Luiz (localizado no bairro Saudade) e do Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio (no bairro Vila Nova), participaram de um Festival de Handebol na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo.

A equipe recebeu premiação pela participação na competição, voltada a atletas com idade até 15 anos. Ao todo foram dez equipes, de diversas cidades do Brasil, participando do torneio.

O gerente pedagógico da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), Fábio Leal, comentou sobre o município ter sido representado pelos alunos. “É uma satisfação imensa ver nossas crianças da escolinha de handebol participando de um torneio em outro estado. Barra Mansa foi muito bem representada e tenho certeza de que isso vai influenciar ainda mais no esporte de nossa cidade”, disse Fábio.