?Migração Italiana e Memórias de Mulheres? foi escrito pela professora Syrléa Marques Pereira - Felipe Vieira/CCS PMBM

?Migração Italiana e Memórias de Mulheres? foi escrito pela professora Syrléa Marques PereiraFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 22/10/2024 15:16

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, apoiou o lançamento do livro ‘Migração Italiana e Memórias de Mulheres’, que tem como autora a professora Syrléa Marques Pereira. O evento foi realizado neste sábado (19), no Palácio Barão de Guapy, no Centro, com sessão de autógrafos e a presença de moradores e autoridades.

De acordo com a autora, o livro traz histórias de famílias, contadas por mulheres, através de encontros, fotografias, documentos e pequenos objetos pessoais colecionados e conservados através do tempo que narram e materializam o deslocamento de seus antepassados que vieram para o Brasil. As mulheres atualizam continuamente a memória do grupo familiar e unem as duas pontas envolvidas no processo migratório: a Itália ao Brasil.

“As pessoas vão encontrar no meu livro a memória de mulheres que moram em Barra Mansa, como a Vilma Marins, e conhecer mais a respeito da trajetória de imigrantes italianos que vieram morar no distrito de Amparo em 1873. São histórias a partir da memória das mulheres, dos objetos pessoais que elas guardam, como fotografias e atestados de óbito e nascimento, entre outros itens que essas mulheres guardaram, além das narrativas orais”, disse Syrléa.

A autora também ressaltou a importância de valorizar o envolvimento das mulheres para a preservação de todo esse material e conhecimento. “Nossa história sempre foi contada por homens, já que as mulheres não constam nos documentos, porque até algum tempo atrás não era permitido elas serem alfabetizadas, então se você quer encontrar uma outra história, porque não tem só uma, mas várias. Isso depende de quem está narrando e neste livro as pessoas vão encontrar uma história da imigração italiana, narrada prioritariamente pelas mulheres, a partir de suas memórias", disse Syrléa.