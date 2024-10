CEAM oferece suporte psicológico, social e jurídico para as vítimas de algum tipo de violência - Arquivo/CCS PMBM

CEAM oferece suporte psicológico, social e jurídico para as vítimas de algum tipo de violênciaArquivo/CCS PMBM

Publicado 24/10/2024 18:22

Barra Mansa - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) de Barra Mansa está completando sete meses de funcionamento, atingindo resultados importantes no acolhimento e proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade. Desde sua inauguração, o CEAM já realizou mais de três mil atendimentos, oferecendo suporte psicológico, social e jurídico para as vítimas de algum tipo de violência. Ao todo foram 995 mulheres registradas no sistema, recebendo acompanhamento em diversas frentes de assistência.

A assistente social e coordenadora do CEAM, Liviane Martins, ressaltou a importância de as mulheres procurarem o dispositivo sempre que necessário. “O CEAM é um espaço de acolhimento. Elas precisam saber que aqui poderão contar com apoio e orientação em todo o processo, assim como na delegacia, no hospital ou no IML. Se necessário, também encaminhamos para casas de abrigo regionalizadas. O mais importante é que essas mulheres saibam que não estão sozinhas. Aqui, elas terão voz e encontrarão a ajuda que precisam”, disse Liviane.

Fanuel Fernando, secretário de Assistência Social de Barra Mansa, ressaltou a importância do papel do CEAM e de outros serviços coordenados pela pasta. "Nossa prioridade é servir a população, defendendo os direitos humanos. Estamos aqui para garantir que todos sejam tratados com dignidade e respeito", afirmou.

Contato

Para outras informações e esclarecimentos, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) está localizado nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro. O contato pode ser feito através do WhatsApp (24) 99883-7307 e do número (24) 3512-5692. O contato 0800-242-4444 também recebe denúncias.