Primeiro local visitado pela comitiva foi a Avenida Waldomiro Peres Gonçalves, no bairro Mangueira - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 23/10/2024 22:00

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, conferiu na manhã desta quarta-feira (23) o andamento de várias obras que estão em andamento no município. O chefe do Executivo foi acompanhado pelo diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), José Geraldo Santos, o Zeca, o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, e os vereadores Deco, Gustavo Gomes e Furlani (prefeito eleito do município).

O primeiro local visitado foi a Avenida Waldomiro Peres Gonçalves, no bairro Mangueira, que é uma das mais extensas beneficiadas pelo contrato com o Governo do Estado para a pavimentação de mais de 120 vias em Barra Mansa. Atualmente, as ruas do bairro estão passando pela etapa de fresagem, recebendo em seguida os trabalhos de recapeamento, instalação de sarjetas, pintura e sinalização. Segundo a empresa responsável pela obra, a meta de aplicação de massa asfáltica é de 200 toneladas por dia.

“São 127 ruas asfaltadas pelo Governo do Estado em Barra Mansa e eu devo entregar cerca de 50 até o final do ano. As demais o nosso prefeito eleito, Furlani, vai entregar no ano que vem”, afirmou Drable.

Em seguida, o prefeito vistoriou as obras de ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água dos bairros Getúlio Vargas e Vale do Paraíba, sob responsabilidade do Saae-BM. O trabalho vai permitir a melhoria no fornecimento de água dos seguintes bairros: Ano Bom, Jardim Central, Santa Izabel, Santa Rosa, São Francisco, Vila Coringa e Vila Nova.

“É um investimento vultoso de modernização e construção de uma nova sala de painéis, que vai ser climatizada e terá controle de umidade em função da delicadeza dos equipamentos. Na parte de trás haverá uma nova estação de tratamento de água. A primeira etapa da obra será concluída até dezembro. Em janeiro já será amenizado o problema de abastecimento no Getúlio Vargas e no Vale do Paraíba, mas com certeza isso vai ser resolvido com a inauguração da nova estação de tratamento de água, que será feita pelo Furlani”, declarou Drable.

Obras a todo vapor

A Praça das Nações Unidas, no bairro Ano Bom, também teve as obras conferidas pela comitiva. Localizada nas proximidades da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis (Ponte dos Arcos), a área passa por uma reforma que vai torná-la mais moderna, bonita e segura.

Os serviços incluem substituição da rede elétrica, novo piso central e playground infantil, além de reforma dos canteiros, troca dos bancos, serviço de paisagismo e iluminação de LED.

“A Praça das Nações Unidas está sendo totalmente revitalizada e preparada para as nossas crianças se divertirem. Essa é uma área da cidade que nós estamos agregando valor, mudando sua cara e mostrando que todos os sonhos do passado estão se tornando realidade”, afirmou Drable.

O prefeito esteve ainda no bairro Vista Alegre, onde os trabalhos de canalização do Córrego Laranjeiras, realizados através de parceria com o Governo do Estado, seguem avançando. A obra vai impactar cerca de 1.150 famílias, que por muitos anos sofreram com as condições do local.

“O córrego está sendo canalizado e vai ser confinado, recebendo cobertura e aterro em toda a área. Com isso, nós teremos quadras, praças, academia e pista de caminhada, acabando com o mau cheiro e os mosquitos. Isso aqui foi o sonho de muita gente durante muito tempo, mas agora, graças ao governador Cláudio Castro e à parceria com o município, saiu do papel e está se tornando realidade. Esta é a maior obra da história aqui no bairro”, apontou Drable.