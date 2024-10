Lar Acolhedor abriga crianças de 0 a 17 anos; endereço é mantido sob sigilo para preservar acolhidos - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 22/10/2024 20:58

Barra Mansa - O Lar Acolhedor de Barra Mansa, que é mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), recebeu nesta terça-feira (22), alimentos perecíveis e mais de 300 latas de leite em pó, tudo adquirido pela pasta. Os itens entregues irão beneficiar as crianças assistidas pela unidade.

O secretário da Pasta, Fanuel Fernando, explicou como a Assistência Social tem trabalhado para entregar o maior conforto e comodidade para as crianças. "Neste ano tivemos a honra de entregar móveis, camas e brinquedos novos, e essa aquisição é mais uma conquista a partir de muito esforço e trabalho do nosso prefeito Rodrigo Drable, para levar aconchego, bem-estar e dignidade para todas as crianças assistidas pela unidade. Nós procuramos manter as doações de alimentos como uma rotina", disse Fanuel.

O Lar Acolhedor abriga crianças de 0 a 17 anos e 29 dias. O endereço do local é mantido sob sigilo para preservar os acolhidos, mas quem quiser contribuir de alguma forma pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelo telefone (24) 3020-0272 ou ir até à sede da Pasta, localizada na Rua Oscar da Silva Marins, nº 252, no Centro.