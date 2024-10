Evento teve a participação da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 23/10/2024 22:21

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, realizou na manhã desta quarta-feira (23) uma ação em alusão à campanha Outubro Rosa no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. O encontro teve a participação da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, representantes das pastas e professores e alunos da unidade.

Um momento especial e emocionante foi o depoimento de Helen Fernanda, que compartilhou sua história de luta contra o câncer de mama, que está em tratamento. Em seu discurso ela aproveitou para incentivar as mulheres presentes a realizarem os exames necessários para a prevenção da doença.

A programação contou ainda com uma apresentação do grupo ‘As Anas’, formado por alunas da Escola Vocacionada à Música, que impressionaram todos com seus talentos.

Durante o evento, Fátima Lima agradeceu a dedicação dos profissionais da escola e destacou a importância de cuidar não apenas da saúde física, mas também da saúde emocional. “Cuidar das pessoas vai além do físico, envolve também o emocional, porque tudo o que nos afeta emocionalmente reflete no nosso corpo. As escolas têm um papel muito importante para envolver toda a comunidade escolar em causas de saúde pública”, afirmou Fátima.