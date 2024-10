Com o suspeito foram encontrados parafusos e placas que fixam trilhos de ferrovia - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 28/10/2024 18:42

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira (28), agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, por meio da Guarda Ambiental, prenderam um homem com diversos equipamentos furtados da concessionária da ferrovia que atravessa o município.



Com o preso foram encontrados 105 parafusos tirefond e seis placas de apoio dos trilhos. O furto desses equipamentos acarreta prejuízos à segurança da ferrovia e consequentemente à população que mora ao redor. O homem foi detido próximo a um ferro velho no bairro Cotiara. A secretaria ressaltou que a compra desses objetos furtados também é crime.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, destacou a ação dos guardas. “Os agentes estavam em ronda rotineira quando receberam a denúncia e o possível paradeiros do indivíduo. Ao encontrarem o rapaz foi verificado que o mesmo era de fato o autor do furto”, ressaltou Viana.