Serviços considerados essenciais, como saúde, segurança e saneamento básico, não terão alteração - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 26/10/2024 18:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa informa que na próxima segunda-feira (28) não haverá expediente nas repartições municipais, em virtude do Dia do Servidor Público, comemorado na última segunda-feira de outubro de cada ano.

Os serviços considerados essenciais e os sujeitos à escala, como os de saúde, segurança e saneamento básico, não terão alteração.

Confira a seguir o funcionamento dos serviços públicos:

Saúde

UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital da Mulher e Central de Ambulância não serão afetados.

Hemonúcleo

A unidade não funcionará na segunda-feira, retomando o atendimento normal na terça-feira (29).

Guarda Municipal

A corporação vai trabalhar normalmente nesta segunda-feira. O contato pode ser feito pelos telefones: (24) 3028-9339 e (24) 3028-9369, ou 153. Já a Patrulha da Mulher pode ser acionada pelo número: (24) 99931-8829.

Defesa Civil

O atendimento de emergência da Defesa Civil poderá ser acionado por meio dos telefones 199 e (24) 3028-9370, além do WhatsApp (24) 98121-3427.

Saae-BM

O cidadão que tiver problemas com abastecimento e vazamentos de água, assim como outros serviços de urgência realizados pela autarquia, pode entrar em contato através dos números 115 ou (24) 3512-4333. Esse atendimento também será mantido pelo WhatsApp (24) 99876-3526, pelo serviço da ouvidoria, no telefone (24) 3028-9944, e o Saae de Saudade – (24) 3028-9850.

Restaurante do Povo Irmã Ruth

O Restaurante do Povo Irmã Ruth, localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, terá funcionamento normal na segunda-feira (28).