Palestrante do evento foi a psicóloga e mestre em psicanálise na área clínica e pesquisa, Lucimara RasePaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 26/10/2024 18:45

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, em parceria com o Programa Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, promoveu nesta sexta-feira (25) um seminário sobre saúde mental com o tema ‘Redução de danos e qualidade de vida’. O evento, realizado no Parque Natural de Saudade, teve como objetivo debater ações e identificar soluções eficazes para o cotidiano nos dispositivos de saúde mental da cidade. A palestrante do evento foi a psicóloga e mestre em psicanálise na área de clínica e pesquisa, Lucimara Rase.



A psicóloga e supervisora do Programa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas de Barra Mansa, Maria Elvira da Cunha, deu detalhes sobre o tema central do encontro. “A redução de danos vai além do uso de substâncias ou prevenção de doenças sexuais, ela pode estar presente em escolhas diárias, como reduzir o consumo de alimentos prejudiciais à saúde ou evitar situações de estresse e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida”, explicou.

Maria Elvira ainda aproveitou a ocasião para destacar a evolução no tratamento para quadros de saúde mental na cidade. “Nos últimos anos, o tema da saúde mental vem ganhando estrutura e apoio. Contamos com três CAPS e dois ambulatórios ampliados, além de três residências terapêuticas. Nosso atendimento cobre aproximadamente três mil pessoas por mês, incluindo desde os que apresentam transtornos leves até casos graves”, afirmou.

Também presente na ocasião, a psicóloga Andréia Gonçalves da Fonseca, do Caps AD, acrescentou que esse ato é essencial para quem busca reorganizar aspectos da vida. “Reduzir danos é parar, refletir e organizar nossos sentimentos e nossa mente. Às vezes, isso exige apoio profissional, mas é um passo importante para aqueles que estão enfrentando dificuldades. Esse conceito vale para todas as áreas da vida e nos ajuda a ter um caminho mais saudável e equilibrado”, destacou.