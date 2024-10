PNAB é uma lei federal que descentraliza recursos culturais para estados e municípios - Paulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

PNAB é uma lei federal que descentraliza recursos culturais para estados e municípiosPaulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Publicado 26/10/2024 18:38

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, está prorrogando até o dia 31 de outubro as inscrições para o Edital n° 3 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) - intitulado ‘Cultura Viva’. A iniciativa visa apoiar profissionais da cultura, organizações e pessoas físicas e jurídicas, envolvidos na produção, divulgação, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo o patrimônio cultural material e imaterial.



A PNAB é uma lei federal que descentraliza recursos culturais para estados e municípios por meio de repasses do Fundo Nacional de Cultura (FNC). No total, o governo federal investirá cerca de R$ 5 bilhões em todo o Brasil. Barra Mansa foi contemplada com um montante de mais de R$ 1,1 milhão.



O terceiro edital é direcionado ao programa Cultura Viva Barra Mansa, que visa apoiar projetos contínuos com um período mínimo de 12 meses. Serão contemplados os Pontos de Cultura credenciados ou certificados no Programa Cultura Viva Nacional (Lei 13.018).

Para o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, esta é uma grande oportunidade para os artistas. “É a primeira vez que a cidade terá um edital exclusivo para os Pontos de Cultura. Estamos prorrogando o prazo de inscrições para termos o maior número de inscritos possível”, comentou Bravo.



As inscrições poderão ser realizadas, por meio do link https://barramansa.rj.gov.br/pnab/. Informações sobre a PNAB e os editais podem ser esclarecidas através do endereço eletrônico politicasculturaisfcbm@gmail.com e do contato telefônico (24) 3029-9365.