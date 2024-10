Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos realizou melhorias no Cemitério Municipal - Chico de Assis/CCS PMBM

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos realizou melhorias no Cemitério MunicipalChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 28/10/2024 19:11

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa está realizando uma série de melhoria no Cemitério Municipal, com foco na visitação especial que irá ocorrer no Dia de Finados (2 de novembro), entre 8h e 16h.

Segundo o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, o Cemitério Municipal, localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, está recebendo alguns serviços a fim de proporcionar uma experiência mais digna e respeitosa aos familiares.

“Nós estamos preparando o Cemitério com melhorias em diversos pontos, incluindo novas longarinas, lixeiras, câmeras e bebedouros, além da pintura e da obra do centro administrativo. Todas essas ações têm o objetivo de oferecer, na medida do possível, uma experiência mais confortável a todas as pessoas que realizarem uma visita na data. Todos os serviços são frutos de um trabalho com muito esforço e dedicação do nosso prefeito Rodrigo Drable, que vem atuando para melhorar a unidade para todos os munícipes”, disse Fanuel.

Para mais informações, o telefone do Cemitério Municipal de Barra Mansa é: (24) 3020-0255 ou 0800-1241033. Já para falar com a SMASDH, basta entrar em contato pelo número: (24) 3020-0272.