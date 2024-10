Ação foi realizada por policiais federais do Grupo de Capturas das delegacias de Volta Redonda e Angra dos Reis - Reprodução/ Polícia Federal

Publicado 28/10/2024 19:23

Barra Mansa - Na tarde da última sexta-feira (25), agentes da Polícia Federal prenderam uma mulher foragida da Justiça há mais de seis anos, após ser condenada por homicídio. A prisão ocorreu em Barra Mansa.

Após levantamentos de dados de inteligência e trocas de informações, policiais federais lotados no Grupo de Capturas da Delegacia da PF em Volta Redonda e em Angra dos Reis, localizaram a mulher foragida, de 55 anos de idade.

A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Após as formalidades de praxe, a presa foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.