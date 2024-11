Visita proporcionar visibilidade para a escola, além de divulgar o período de matrículas para 2025 - Felipe Vieira/CCS PMBM

Visita proporcionar visibilidade para a escola, além de divulgar o período de matrículas para 2025Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 31/10/2024 20:17

Barra Mansa - Na manhã desta quinta-feira (31), representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro visitaram a Escola Vocacionada à Música, que funciona no Ciep 485 – João Batista Barros, no bairro Bom Pastor. O intuito da visita foi proporcionar ainda mais visibilidade para a escola, além de divulgar o período de matrículas para 2025.

A unidade de Barra Mansa é a primeira Escola Vocacionada à Música do Brasil, desenvolvida através de uma parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o Projeto Música nas Escolas. Além das matérias previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os alunos aprendem disciplinas específicas relacionadas à música como empreendedorismo musical, teoria e história da música.

O coordenador musical da escola, Giliade Lima, destacou a parceria de sucesso com o Governo do Estado. “O excelente desempenho dos alunos é o reflexo do excepcional trabalho realizado pela equipe ao longo dos três primeiros anos da Escola Vocacionada à Música, tudo feito de forma conjunta pela Secretaria Estadual de Educação, a Secretária Municipal de Educação e o Projeto Música nas Escolas. Neste momento que antecede as matrículas para o ano letivo 2025 é muito importante colher os depoimentos dos alunos que estão matriculados a fim de divulgar e promover os trabalhos realizados na instituição”, ressaltou Giliade.

Já a produtora de conteúdo da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, Grazielle Dias, comentou sobre a importância da visita. “Nossa vinda aqui ajuda a dar mais visibilidade para a Escola Vocacionada a Música de Barra Mansa, além de mostrar como o trabalho é realizado na prática e poder divulgar novas vagas para matrícula”, afirmou Grazielle.